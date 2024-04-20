شاهد.. انطلاق أولى حلقات "الستات مايعرفوش يكدبوا" في ثوبه الجديد

انطلقت أولى حلقات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، اليوم السبت، في ثوبة الجديد، وذلك بعدما توقف خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وقدمت حلقة اليوم الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين.



شهد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تطويرا كبيرا على كافة المستويات بدءا من الديكور وفورمات البرنامج، وذلك في إطار خطة قناة ‏CBC لتطوير المحتوى لخدمة الجمهور المصري.

ووجهت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها الكبير في تطوير الدراما المصرية، وما قدمته خلال موسم دراما رمضان على شاشات قنوات الشركة المتحدة، مؤكدين أن الشركة المتحدة نجحت نجاحًا باهرًا في تقديم كافة أنواع الدراما خلال موسم رمضان.

كشفت الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين، خلال حلقة "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن البرنامج سينفرد بحلقات خاصة مع نجوم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ خلال الحلقات القادمة من البرنامج، كما يستحدث البرنامج فقرات متنوعة في شكله الجديد بينها فقرة مخصصة عن الأمثال الشعبية وفقرة عن الفرق الموسيقية وفقرات خاصة عن سيدات الجنوب وسيدات محافظات الدلتا.

كما يقدم البرنامج فقرات اجتماعية تناقش كافة القضايا الاجتماعية التي تواجهها الأسرة المصرية، ويركز البرنامج في مناقشة قضايا المراهقين والشباب وبخاصة الفتيات، كما يخصص فقرات فانونية تستوجب العلم بقوانين المجتمع والتي تتعلق بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص.