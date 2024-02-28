أسرة "الستات مايعرفوش يكدبوا" تحتفل بميلاد الإعلامية إيمان عزالدين

احتفلت أسرة برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" بميلاد الإعلامية إيمان عزالدين.

ميلاد الإعلامية إيمان عزالدين



وقالت الإعلامية إيمان عزالدين، إنها تحرص على ارتداء فستان قامت بشرائه منذ ٣٠ عامًا في يوم ميلادها، منذ أن كان عمرها لا يتجاوز الـ18 عامًا، قائلة: "أنا بلبس الفستان ده من ٣٠ سنة يوم ميلادي، هذا الفستان قمت بشرائه من أول راتب شهري لي".

فقدان الوزن

وأكدت إيمان عزالدين أنها تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ48، وهذا الرقم لا يعني لها شيئًا على الإطلاق.

وأضافت أنها تحب ملابسها بصورة كبيرة، وتقوم بارتداء إكسسوارات مختلفة على نفس الفستان وارتدائه في الكثير من المناسبات المختلفة.

وتابعت: "حرصت على عمل ريجيم قاس لأفقد ١٥ كيلو في أشهر قليلة من أجل ارتداء هذا الفستان في يوم ميلادي مثلما أفعل كل عام".