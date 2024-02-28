الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

منى عبدالغنى: ظهور الطفل الفلسطينى فى "قادرون باختلاف" لفتة إنسانية

جريدة الدستور

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إن احتفالية "قادرون باختلاف" التي حضرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بها الكثير من اللقطات المميزة، وكانت من بين تلك المقتطفات مشاركة الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل بالاحتفالية اليوم.

اهتمام الدولة بذوي الهمم 

وأكدت منى عبدالغني، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الطفل عبدالله الكحيلي تحدث اليوم عن مدى اهتمام الدولة المصرية به، خاصة أنه يحصل على رعاية صحية كاملة متكاملة بمصر حاليًا.

وأضافت في حديثها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على تقبيل الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، مشيرة إلى أن هذا الطفل قام بسرد قصته المأساوية أمام الجميع بشيء من الإتقان والشجاعة.

قادرون باختلاف 

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تخصيص أموال ودعم مالي لصندوق "قادرون باختلاف"، قائلًا: "لازم ناخد "هبرة" نحطها في صندوق "قادرون باختلاف".. والدكتورة نيفين القباج قاعدة تقول فين؟.. وأنا بتكلم مع الدكتور مصطفي مدبولي"، ليرد عليه رئيس الوزراء: "اللى حضرتك تأمر بيه.. ليرد عليه الرئيس السيسي: أنا لو طلبت هطلب كتير".

منى عبد الغني الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي الإعلامية منى عبد الغني قادرون باختلاف

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