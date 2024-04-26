الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سعد سمير: المتحدة تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب عبر مشروع تجارب الأداء

الفنان الشاب سعد
الفنان الشاب سعد سمير

أعرب الفنان الشاب سعد سمير، الفائز بلقب الموسم الأول لبرنامج "الدوم"، عن فخره وسعادته البالغة بالمشاركة في الموسم الأول من البرنامج.

وأشاد "سعد" بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة ميديا هب، في اكتشاف موهبته ودعمه بالمشاركة في أعمال فنية، منها مسلسل "الأصلي" بطولة النجمة ريهام عبدالغفور، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، الذي عرض في موسم الأوف سيزون العام الماضي، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

وأشاد كذلك بالفرصة الجديدة التي قدمتها المتحدة عبر مشروع تجارب الأداء لاكتشاف المواهب، بإشراف عمرو سلامة.

برنامج تجارب أداء المتحدة

وأكد "سعد" نزاهة الاختبارات منذ بداية المشاركة حتى إعلان النتائج، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة من خلال صديق له أرسل بياناته ومرفق معها فيديو قصير لأحد المشاهد التي تبرز موهبته، وتواصل مسئولو البرنامج معه حتى شارك وظهر أمام الجمهور ولجنة التحكيم بشفافية تامة في "أوديشن"، من خلال مشهد "شارلي شابلن"، وتم قبوله، وبدأت رحلة المنافسة النزيهة بينه وبين الزملاء الموهوبين. 

ومن الأشياء التي أسعدته في البرنامج عدم وجود وساطة بأي شكل من الأشكال، فالجميع يجتهد ويعمل، والتصويت يحدث أمام الجميع. 

وحصل على لقب المركز الأول في موسم الدوم، ومن ثم دعم للمشاركة في عدة أعمال.

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