الشرطة الأمريكية تتعامل بوحشية وتعتقل أساتذة الجامعات الداعمين لقطاع غزة

أجرت قوات الشرطة الأمريكية، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات موسعة بحق أساتذة ورؤساء أقسام بعدد من الجامعات المختلفة، وتعاملت بوحشية مع المعتقلين الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الاعلام، وحشية الشرطة الأمريكية والعنف خلال اعتقال المتظاهرين.

الشرطة الأمريكية تعتدي علي أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري بجورجيا

فيما كشف فيديو اخر، لحظة اعتداء أحد ضباط الشرطة الأمريكية علي أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري بجورجيا والاعتداء عليها، ضمن احتجاجات ضد الحرب على غزة.

وانتشرت قوات الشرطة الأمريكية داخل حرم الجامعات، واعتقلت أكثر من 500 طالب من الداعمين للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

وسبق، وقرر منظمو حركة "غير ملتزم" السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لحرب إسرائيل على حركة "حماس"، أمس الخميس، الانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب في جامعة ميشيجان.

واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابًا في جامعة كولومبيا.

وقال منظمو حركة "غير ملتزم" إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيجان في مدينة "آن أربور" ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.

وأصبح الديمقراطيون يشعرون بقلق متزايد إزاء الدعم الأمريكي لإسرائيل مع زيادة عدد القتلى واتساع نطاق الدمار في غزة.

ويشير تمرد متزايد داخل قاعدة الديمقراطيين إلى التحدي الذي يواجهه بايدن في تشكيل تحالف يحتاجه لهزيمة المرشح الجمهوري الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترامب.