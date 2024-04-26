الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة الأمريكية تتعامل بوحشية وتعتقل أساتذة الجامعات الداعمين لقطاع غزة

لحظة اعتداء الشرطة
لحظة اعتداء الشرطة الأمريكية علي أستاذة الاقتصاد

أجرت قوات الشرطة الأمريكية، خلال الساعات الماضية، حملة اعتقالات موسعة بحق أساتذة ورؤساء أقسام بعدد من الجامعات المختلفة، وتعاملت بوحشية مع المعتقلين الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبين بوقف  العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الاعلام، وحشية الشرطة الأمريكية والعنف خلال اعتقال المتظاهرين.

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خبير شؤون إسرائيلية: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات والمجاعة تحاصر غزة

الشرطة الأمريكية تعتدي علي أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري بجورجيا

فيما كشف فيديو اخر، لحظة اعتداء أحد ضباط الشرطة الأمريكية علي أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري بجورجيا والاعتداء عليها، ضمن احتجاجات ضد الحرب على غزة.

وانتشرت قوات الشرطة الأمريكية داخل حرم الجامعات، واعتقلت أكثر من 500 طالب من الداعمين للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.

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بسبب حرب غزة.. أبرز المعلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة

وسبق، وقرر منظمو حركة "غير ملتزم" السياسية المناهضة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لحرب إسرائيل على حركة "حماس"، أمس الخميس، الانضمام إلى الطلاب المحتجين على الحرب في جامعة ميشيجان.

واشتدت احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة على حرب غزة واتسع نطاقها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابًا في جامعة كولومبيا.

وقال منظمو حركة "غير ملتزم" إنهم سيسافرون إلى حرم جامعة ميشيجان في مدينة "آن أربور" ليجمعوا بين حركة سياسية تعطل أنشطة بايدن وتحشد مئات آلاف الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وحركة طلابية تجتذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات مختلفة.

وأصبح الديمقراطيون يشعرون بقلق متزايد إزاء الدعم الأمريكي لإسرائيل مع زيادة عدد القتلى واتساع نطاق الدمار في غزة.

ويشير تمرد متزايد داخل قاعدة الديمقراطيين إلى التحدي الذي يواجهه بايدن في تشكيل تحالف يحتاجه لهزيمة المرشح الجمهوري الأوفر حظا، الرئيس السابق دونالد ترامب.

الشرطة الأمريكية الجامعات العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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