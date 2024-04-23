الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ليبرمان يسخر من قادة الاحتلال: ليس عيد الحرية بل الفوضى "عودوا لدياركم"

ليبرمان
ليبرمان

قال وزير الحرب الصهيوني السابق أفيجدور ليبرمان، إنه بعد 200 يوم من اندلاع الحرب، تم إطلاق 5 صواريخ على سديروت، وصاروخان على زيكيم، يوم معركة حقيقي في الشمال مع إطلاق نار دون توقف، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في عكا والكريوت.

 

txt

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

 

وأضاف ليبرمان أن 133 شخصا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس، إنه ليس عيد الحرية، إنه الفوضى.

ليبرمان لقادة إسرائيل: عودوا إلى دياركم

وتابع ليبرمان: "أعتقد أنه حان الوقت كي يتحمل قادة إسرائيل المسؤولية ويعودوا إلى ديارهم.

ودعا مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل للقيام بكل ما يلزم لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وأوضح ديفيد ساترفيلد المسئول الأمريكي، أن خطر المجاعة كبير جدًا في غزة خاصة في الشمال، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

txt

الخارجية الأمريكية: 29% من الأطفال أقل من عامين فى غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية

قال مبعوث واشنطن الإقليمي الخاص للقضايا الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة في الشمال، مرتفع للغاية.

وقال ديفيد ساترفيلد للصحفيين إن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتسهيل الجهود لتجنب المجاعة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، وخاصة في الشمال.

ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الجيش الإسرائيلي: "أنتم في منطقة قتال خطيرة وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة، وتنتهي الرسالة "وقد أعذر من أنذر".

وتتحدث التقارير الواردة من الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة.

ليبرمان إندلاع الحرب حركة حماس عيد الحرية الفوضى

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

المتهم باغتصاب وقتل الطفلة السودانية: "مريض نفسى ومحتاج علاج"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك