ليبرمان يسخر من قادة الاحتلال: ليس عيد الحرية بل الفوضى "عودوا لدياركم"

قال وزير الحرب الصهيوني السابق أفيجدور ليبرمان، إنه بعد 200 يوم من اندلاع الحرب، تم إطلاق 5 صواريخ على سديروت، وصاروخان على زيكيم، يوم معركة حقيقي في الشمال مع إطلاق نار دون توقف، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في عكا والكريوت.

وأضاف ليبرمان أن 133 شخصا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس، إنه ليس عيد الحرية، إنه الفوضى.

ليبرمان لقادة إسرائيل: عودوا إلى دياركم

وتابع ليبرمان: "أعتقد أنه حان الوقت كي يتحمل قادة إسرائيل المسؤولية ويعودوا إلى ديارهم.

ودعا مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل للقيام بكل ما يلزم لمنع حدوث مجاعة في غزة.

وأوضح ديفيد ساترفيلد المسئول الأمريكي، أن خطر المجاعة كبير جدًا في غزة خاصة في الشمال، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

قال مبعوث واشنطن الإقليمي الخاص للقضايا الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة في الشمال، مرتفع للغاية.

وقال ديفيد ساترفيلد للصحفيين إن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتسهيل الجهود لتجنب المجاعة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، وخاصة في الشمال.

ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا للمواطنين في أجزاء من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لغزة، يحذر الجيش الإسرائيلي: "أنتم في منطقة قتال خطيرة وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766" في غرب وجنوب المدينة، وتنتهي الرسالة "وقد أعذر من أنذر".

وتتحدث التقارير الواردة من الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط غزة.