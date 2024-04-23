أستاذ علوم سياسية: مصر لها دور هام ومؤثر فى أزمة قطاع غزة منذ اليوم الأول من الحرب

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لها دور هام ومؤثر في أزمة قطاع غزة منذ اليوم الأول من الحرب، حيث حذرت مرارًا وتكرارًا من تصعيد الحرب.

الدور المصري في أزمة غزة



وأكد الدكتور إكرام بدرالدين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة التجويع على أيدي الكيان الصهيوني الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن مصر بذلت قصارى جهودها للتخفيف عن الشعب الفلسطيني قدر المستطاع، حيث يمارس الاحتلال سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، وهذه السياسة من ضمن جرائم الحروب العالمية.

إرسال المساعدات الإنسانية لغزة

وأشار إلى أن الدولة المصرية استخدمت السلاح الجوي في إرسال المساعدات لقطاع غزة، علاوة على استقبال مرضى فلسطين في المستشفيات المصرية وتوفير الخدمة لهم بالمجان.