أستاذ علوم سياسية: التحذيرات المصرية أوقفت تنفيذ خطة إسرائيل لاجتياح رفح الفلسطينية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن القيادة السياسية المصرية حذرت إسرائيل مرارًا من محاولات التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الحرب الإقليمية.

اشتعال المنطقة بعد التصعيد في غزة



وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن إسرائيل وإيران تحاولان استغلال اشتعال الأوضاع في قطاع غزة، حيث التدخل الإيراني هدفه الأساسي تحقيق المزيد من المكاسب .

المناوشات الصهيونية الإيرانية

وأضاف أن الصحف الإيرانية تتحدث بالعبرية عن أن إسرائيل تستعد الآن لاجتياح بري في رفح الفلسطينية، ولهذا تصعيد الأوضاع في فلسطين يشكل خطورة على المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن التحذيرات المصرية هى من أوقفت إسرائيل عن اجتياح رفح الفلسطينية حتى اليوم وليس التحذيرات الأوروبية.