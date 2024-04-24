ألمانيا تستأنف التعاون وتمويل وكالة الأونروا بعد نفى مزاعم إسرائيل

تستأنف ألمانيا التعاون وتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أعقاب التقرير الذي أعده وزير الخارجية الفرنسي السابق، والذي رفض مزاعم إسرائيل بشأن تورط حماس بشكل واسع في الوكالة.

وأعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانية، في بيان مشترك، اليوم، أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا في قطاع غزة.

ودعت الخارجية والتنمية الألمانية "الأونروا" إلى تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.

وجاء في بيان الوزارتين: "دعمًا لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبًا تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى".

أبوالغيط: الادعاءات الإسرائيلية بحق "الأونروا" باطلة وليس لديها أى دليل

وسبق، ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بتقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في المزاعم الإسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

واعتبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الادعاءات الإسرائيلية باطلة، وليس لديها أي دليل ملموس.

وأشار إلى أن هدف إسرائيل كان جزءًا من حملة ممنهجة للقضاء على "الأونروا"، وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو 6 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى تقويض عملها الذي لا غنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وناشد، الدول التي جمدت تمويل "الأونروا"، بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة، الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام "الأونروا" بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية، مضيفًا أن مراجعة هذه الدول موقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.