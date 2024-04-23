الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عالم

"الأونروا": تدمير 180 من مقراتنا في غزة على يد الاحتلال

الأونروا
الأونروا

أدلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، بتصريحات مهمة بشأن الهجوم الإسرائيلي المتعمد لتشويه الوكالة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء هذا الهجوم ليس بسبب عدم حياد الأونروا، بل بسبب رغبة إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

وقال لازاريني، في بيان صحفي، إن هناك 180 من مقار الأونروا في قطاع غزة تعرضوا للدمار، حيث دمرت 160 منها بشكل كامل، مما يعكس حجم الخسائر والتدمير الذي تعرضت له الوكالة.

وأعرب لازاريني عن التزام الأونروا بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير الذي وضعه الفريق الأممي المستقل بشأن الوكالة، مشيرًا إلى أنهم سيبدأون في تنفيذ بعض هذه التوصيات فورًا، وسيحرصون على الالتزام بالتوصيات جميعها، مع التأكيد على أهمية دعم الدول الأعضاء لتحقيق ذلك.

وفي سياق آخر، أشار المفوض العام إلى وجود حاجة ملحة لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة بمساعدات، حيث وصل العدد الحالي إلى 250 يوميًا، ولكن لا يزال هناك حاجة ملحة للمزيد.

وفيما يتعلق بالادعاءات الموجهة إلى عاملين في الأونروا بتورطهم في الهجمات، أكد لازاريني أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت ذلك، مما يجعل هذه الادعاءات غير مؤكدة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب مفوض عام الأونروا عن أمله في أن يؤدي صدور التقرير المستقل إلى استعادة الثقة في المنظمة، وأن تعاود الدول تمويلها مرة أخرى، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة فكرة تفكيك الوكالة، التي قد تعني نهاية حل الدولتين.

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