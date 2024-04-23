الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قطر تكشف "مصير" مكتب حماس فى الدوحة لاستمرار جهود الوساطة

الأمير تميم مع إسماعيل
الأمير تميم مع إسماعيل هنية - أرشيفية

قالت قطر، الثلاثاء، إنها ستواصل استضافة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، مشددة على أهمية وجود المكتب لاستمرار جهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على التقارير التي تحدثت عن احتمال نقل المكتب إلى دولة أخرى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي أن بقاء قادة حماس في الدوحة يعتبر مفيدًا وإيجابيًا لجهود التوسط، مؤكدًا بقاءهم في البلاد طالما تستمر هذه الجهود.

ونفى مسئولان في حماس، السبت، التقارير التي تفيد بأن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى.

وأضاف المسئولان أن الحركة تريد تعزيز العلاقات مع تركيا، بما في ذلك تلقي المساعدات منها مباشرة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، السبت، أن حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها السياسيين إليهما.

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