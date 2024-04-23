حزب العمال: قادة بريطانيا مصرون على استمرار الحرب فى غزة

قال الزعيم السابق لحزب "العمال"، جيرمي كوربن، إن قادة بريطانيا يبدو أنهم مصممون على منح الحرب في غزة فرصة للاستمرار، مع تعاظم تعطشهم للصراع والنزاع، ما يعرض حياة الجميع للخطر.

في مقاله الذي نشره في صحيفة "الجارديان"، ناقش كوربن تجاهل دعاة السلام في مناطق مثل فلسطين واليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن التاريخ يحكي قصة دعاة الحروب والمثيرين للنزاعات بدلًا من ذلك.

استشهد كوربن في بداية مقاله بكتاب "المسرنمون" للمؤلف كريستوفر كلارك، الذي وصف فيه أبطال العام 1914 بأنهم كانوا يتحدثون وهم نيام، ولا يرون الواقع المرير الذي كانوا على وشك إحداثه.

ثم تحدث عن كيفية تعثر السياسيين اليوم من أزمة إلى أخرى، محاولين إقناع أنفسهم بأن الحل الوحيد هو الحرب، مع التأكيد على أنهم لا يسيرون نحو الحرب بلا وعي، بل يتجهون إليها بأعين مفتوحة.

وأشار إلى التظاهرات التي شهدتها عدة مدن حول العالم من أجل وقف إطلاق النار واحتجاجًا على خسائر الأرواح والعنف المتصاعد.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إسرائيل على إيران في الأسبوع الماضي يعكس تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التداعيات البيئية والاقتصادية والبشرية لهذا النزاع ستكون كارثية على العالم بأسره.

واختتم كوربن مقاله بالتأكيد على أن القادة السياسيين يجب أن يتحملوا مسئوليتهم، وأنهم سيتركون بصمة عار في التاريخ، إذا فشلوا في وقف المجازر والإبادة الجماعية التي يشهدها العالم.