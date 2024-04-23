النرويج تدعو البلدان المانحة لاستئناف تمويل الأونروا

طالبت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، اليوم الثلاثاء، جميع الدول باستئناف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

يأتي ذلك عقب تصريحات الأمم المتحدة بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "أنا سعيد للغاية لأن دولا مثل أستراليا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، والسويد، قد تراجعت عن قرارها واستأنفت تمويلها للأونروا".

النرويج تدعو البلدان لإستناف تمويل الأونروا

ودعا بارث في بيان البلدان التي لا تزال تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف تمويلها.

يجدر الإشارة إلي أن النرويج واحدة من الدول المانحة الرئيسة القليلة التي قررت إبقاء مساعداتها للأونروا، على الرغم من الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية، غير أن الاتهامات الإسرائيلية أدت لتعليق التمويل من قبل بعض الدول المانحة، ثم استأنف عددا منها الدعم، بينها كندا، والسويد، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، لكنّ دولًا أخرى لم تفعل ذلك، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكد فريق الخبراء المستقل الذي ترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أمس الإثنين، أن الأونروا لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.

فتح: الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند الاتهامات الباطلة لوكالة أونروا

وسبق، قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند الاتهامات الباطلة لوكالة أونروا، لأن الهدف منها ليس أن هناك تجاوزات وفق وصف الاحتلال لعمل هذه المنظمة الدولية، التي يشهد على دورها وجديتها ومهنيتها للقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الهجوم على هذه المؤسسة كان له بعد آخر، هم لا يريدون لهذه المؤسسة الدولية أن تبقى في فلسطين والقيام بعملها، لأنها تعتبر شاهدة على جريمة النكبة الأولى وتهجير الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في العودة لبلادهم وديارهم.