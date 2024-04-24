الأربعاء 24 أبريل 2024
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عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو لتعزيز وتنسيق الجهد الإغاثى فى غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، الأربعاء، مع السفير الأردني لدي فلسطين عصام البدور، تعزيز وتنسيق الجهد الإغاثي والإنساني في كل الأراضي الفلسطينية.

وأكد مصطفي، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني، مثمنًا جهود المملكة الأردنية في تقديم كل ما تستطيع من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة الأردنية في كل المحافل الدولية؛ من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

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وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أولوية ملف الإغاثة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة التي ستعقد قريبًا في عمان، وتعزيز التبادل التجاري، وتضمين المواضيع والقضايا المستجدة كافة على الساحة الفلسطينية، بما يشمل الجهد المشترك لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وسرعة استدامة وإيصال المساعدات الاغاثية لكل المناطق في القطاع، عبر خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بكل المستويات، واستعادة الخدمات وإعادة الحياة الاقتصادية البسيطة في المرحلة الأولى، كل ذلك بالشراكة مع كل الأطراف ذات العلاقة ومن ضمنها القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدين.

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وأعرب مصطفي عن شكره للسفير الأردني على المكرمة الملكية بتقديم 15 ألف طن من الحبوب المخصصة لإعانة المزارعين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وما سبقها من تسيير قوافل مساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة.

السفير الأردني: لن ندخر جهدا من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني

من جانبه، أكد السفير الأردني الأولوية الكبيرة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى أن المملكة لن تدخر أي جهد من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما أكد استمرار بلاده في تقديم التسهيلات اللازمة من أجل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني السفير الأردني فلسطين الجهد الإغاثي قطاع غزة

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