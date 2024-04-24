مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية: الاحتلال يعتمد تجويع الشعب الفلسطينى فى غزة

أعلن مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتلال الصهيوني يعتمد تجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ بدء العدوان.

الحرب على غزة

وأكد مندوب فلسطين، خلال إلقاء كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القيم الإنسانية وحقوق الإنسان بحربه في قطاع غزة.

سياسة التجويع

وأضاف مندوب فلسطين، أن الاحتلال الصهيوني استخدم سياستي الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية.