الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: تحذيرات مصر للاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام رفح واضحة ومعلنة

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية الموقف المصري الرافض تمامًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والحجج الواهية والأكاذيب لتبرير اقتحام رفح.

وقال "الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر ترفض تماما كل حجج وأكاذيب ومزاعم الاحتلال لاجتياح رفح، ما سينجم عنه كارثة لا يمكن حسابها، قائلا: “حان وقت وقف الحرب والتهدئة والوصول إلى تسوية سياسية بخصوص القضية الفلسطينية”.

أشار ع إلى ما أعلنته مصر بوضوح عبر هيئة الاستعلامات ونفيها أكاذيب نشرتها صحفا أمريكية، حول تداول مصر خططا مع الاحتلال لاجتياح مدنية رفح، لافتا إلى أن الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، هو الرفض التام للاجتياح، والذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع.

أوضح نائب المنوفية، أن تحذيرات مصر المتكررة لإسرائيل قد وصلت من كافة القنوات منذ طرح فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها، فالاحتلال يلعب بالنار ولم يحقق انتصارا يذكر.

200 يوم عدوان على قطاع غزة

واختتم النائب أحمد الخشن، بالإشارة إلى الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية في غزة وتحمل مصر الجانب الأكبر فيها، وهو موقف يحسب لمصر وقيادتها.

على صعيد آخر، هنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، وعمال مصر بصفة عامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.

العدوان الإسرائيلى 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة إبادة جماعية على غزة آخر مستجدات القضية الفلسطينية أولويات القضية الفلسطينية

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