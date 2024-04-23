أحمد موسى يُحذر: الاحتلال يستعد لاجتياح رفح الفلسطينية الخميس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حذر منذ وقت طويل من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، متوقعًا أن يجتاح الاحتلال رفح الفلسطينية بعد غدٍ الخميس، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء رغم التحذيرات المصرية المتكررة.

الاجتياح البري لرفح

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا، وهذا الاجتياح سينتج عنه عدد كبير من الضحايا.

وأضاف أن 1.5 مليون مواطن فلسطيني موجودون حاليًا في رفح الفلسطينية، وبالتالي ضحايا رفح ستكون أضعاف ما تم فقده في أحداث 7 أكتوبر بالكامل.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وتابع:" نتنياهو لا يستطيع أن يفعل أي خطوة في رفح الفلسطينية إلا بالدعم الأمريكي، وأمريكا موافقة على هذا الاجتياح، وبالتالي الشعارات الأمريكية مزيفة".

واستطرد:" مصر دفعت ثمن انتصارات أكتوبر بالكامل، حيث تخلصت مصر من العدو الصهيوني والتخلص أيضًا من الإرهاب".