إسرائيل: نمضى قدمًا فى عملية رفح الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن الجيش الصهيوني يمضي قدما في عملية رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

اجتياح رفح الفلسطينية

وكان مسئول عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشف عن أن إسرائيل تستعد لتوسيع المنطقة الإنسانية التي حددها الاحتلال على طول الساحل لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الموجودين الآن في مدينة رفح قبل غزوها بريًا، وتعد هذه التصريحات مؤشرًا على اقتراب جيش الاحتلال من إخلاء مدينة رفح قبل غزوها بريًا.

المناوشات الصهيونية بالمنطقة

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المحاولات الإسرائيلية لإخلاء رفح قبل أي عملية عسكرية تأتي بعد مطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين أو التخلي عن مثل هذه العملية بالكامل.

وتابعت أن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح يستعدون منذ أشهر لمواجهة التوغل الإسرائيلي، حيث يتجمعون في خيام ومدارس وشقق مكتظة، وقبل وصولهم إلى رفح، كان العديد منهم قد استجابوا لنداءات إسرائيلية سابقة لإخلاء مناطق أخرى في غزة، لكنهم واجهوا القصف في تلك الأماكن أيضًا.