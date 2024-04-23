الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رسالة شكر للرئيس السيسى.. أحمد موسى يُشيد بجهود الدولة لتنمية سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء.

التنمية في سيناء 

كما تقدم أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى الـ42 لتحرير سيناء، معبرًا: "هذا اليوم عادت فيه الأراضي المصرية لموطنها، ولكن لم تسلم المنطقة من الإرهاب بعد هذا التوقيت".

العمليات الإرهابية في سيناء 

وتابع: "منذ 2011 وسيناء تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب، والدولة نجحت في مواجهة وتطهير الأرض من تلك الجماعات، لتشهد سيناء مشروعات ضخمة في عهد الرئيس السيسي، أصبح لها 6 اتفاقات حاليًا في عصر الرئيس السيسي، وغيرها من المشروعات القومية والتنموية".

واستطرد: "التنمية في سيناء نجحت بعد تخلص الدولة المصرية من العناصر الإرهابية التي كانت تسكنها ونخطط لوقوع الوطن".

أحمد موسى صدى البلد إحياء ذكرى عيد تحرير سيناء الاعلامي احمد موسى التنمية في سيناء

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