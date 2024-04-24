حركة حماس تنفى تقديمها طلب انتقال قيادتها إلى سوريا

نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تقديمها طلب انتقال قيادتها إلى سوريا.

وقال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي: "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي طلب الحركة الانتقال إلى سوريا، فلم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا ولا من غيرها".

وكانت تقارير مختلفة أفادت بأن قطر طلبت من قيادة حركة حماس مغادرة قطر على خلفية تعثر الوساطة القطرية في صفقة تبادل الأسرى.

يجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد رفض انتقال قيادة حماس إلى سوريا، بعدما قررت قطر إنهاء إقامة القياديين التابعين للحركة على أراضيها.

ووفقا لما نشرته الصحف، أبلغ الأسد الوسطاء الإيرانيين رفضه القاطع لمجرد بحث هذا الموضوع، معتبرًا أن حماس كان لها دور فاعل في نشر الفوضى وتشجيع القتال بين السوريين، كما شارك مقاتلوها في معارك مخيم اليرموك في ضواحي دمشق.

أبو الغيط: الاحتلال يواصل هجماته الوحشية في غزة ويتحدى القانون الدولي

من جانب آخر، ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (56) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة.

وصرح السيد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الاجتماع ناقش عددًا من البنود المهمة، منها إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وتطورات الذكاء الاصطناعي والدور المتنامي للروبوتات والدرونز في المجالات الحيوية، فضلًا عن مناقشة موضوع نظم التعليم الذكي.

وأفاد المتحدث، بأن أبو الغيط ألقى كلمة تطرق فيها إلى التحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام وتطورات القضية الفلسطينية بشكل خاص والمتمثلة في مواصلة إسرائيل شن هجماتها الوحشية على قطاع غزة في تحدٍ صارح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل صمت دولي غير مسبوق.