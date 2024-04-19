الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اتفاق أمريكى إسرائيلى على هزيمة حركة حماس

حماس
حماس

قال البيت الأبيض، أمس الخميس، عن الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح، إن الجانبين اتفقا على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حركة حماس في جنوب غزة.

 

وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اجتمع عبر الإنترنت مع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميربكية- الإسرائيلية، للتشاور بشأن مجموعة من القضايا، أبرزها اجتياح مدينة رفح، والرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.

 

وأعرب المشاركون الأمريكيون في الاجتماع عن مخاوفهم بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح، فيما اتفق المشاركون الإسرائيليون على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات مع الخبراء، تحت إشراف المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميريكية-الإسرائيلية.

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