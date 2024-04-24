جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن شن غارات عنيفة وموسعة على جنوب لبنان

أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، مسئولية إسرائيل عن شن غارات واسعة على جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غارات واسعة النطاق طالت عشرات الأهداف في غضون عدة دقائق، استهداف عشرات البنى التحتية لحزب الله في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان، على حد قوله.

وأضاف أدرعي أن الجيش استكمل قبل قليل هجوما واسع النطاق طال حوالي 40 هدفا تابعا لحزب الله في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان من خلال طائرات حربية وقصف مدفعي.

وأوضح متحدث الاحتلال أن الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية وبنى تحتية إرهابية وغيرها من الأهداف التي استخدمتها المنظمة في المنطقة.

وزعم أدرعي أن هذا يندرج كجزء من جهد تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية.

وأضاف أدرعي أن حزب الله يستخدم على نطاق واسع منطقة عيتا الشعب لأغراض إرهابية وقد وضع في هذه المنطقة عشرات الوسائل والبنى التحتية التابعة له والتي تم توجيهها صوب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، على حد قوله.

وسبق، وأعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، عن استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال إن مقاتليه استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي بالقذائف المدفعية عند الساعة 10، وأصابوه إصابة مباشرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلى: القضاء على نصف قادة حزب الله فى جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، بأنه تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان والفترة المقبلة ستكون حاسمة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف يوآف جالانت، أن الهدف الأساسي والرئيسي هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم “في إشارة إلي المحتجزين الإسرائيليين”.