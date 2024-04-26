الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

55 مليون جنيه.. إيرادات فيلم "شقو" خلال 3 أسابيع عرض

شقو
شقو

يواصل فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وعدد كبير من النجوم، تصدره قائمة أفلام موسم عيد الفطر المبارك الحالي للأسبوع الثالث على التوالي.

وحقق فيلم "شقو" حتى صباح اليوم الجمعة، إيرادات بلغت ٥٥ مليون جنيه؛ متفوقًا على كل المنافسين وبفارق كبير.

وأقامت الشركة المنتجة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي “شقو” الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص أبطال العمل، النجمة يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

الإعلان الرسمي لفيلم شقو

كانت الشركة المنتجة لفيلم "شقو" طرحت الأيام الماضية الإعلان الرسمي للعمل الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهى المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

وينافس الفيلم ٣ أفلام أخرى هى "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد و"عالماشي" لعلي ربيع، وأسود ملون لبيومي فؤاد.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض المصرية يوم ١ مايو المقبل الفيلم المنتظر وأضخم أعمال السينما المصرية “السرب” بطولة أحمد السقا وشريف منير وعدد كبير من النجوم.

إيرادات شقو في ثالث أسابيع عيد الفطر إيرادات شقو فيلم شقو فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف محمد ممدوح شقو

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