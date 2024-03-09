السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"توجه عملاق في الميديا والإنتاج".. الناقد نضال قوشحة: الشركة "المتحدة" ستقدم دراما جيدة كالمعتاد

جريدة الدستور

قال الناقد الفني السوري نضال قوشحة، إنه كما العادة الشركة المتحدة ستقدم مجموعة جيدة من الأعمال في الموسم الدرامي المصري وهو الأمر الذي أصبح سمة من سمات هذا التوجه العملاق في الميديا والإنتاج والمتابعة الصحفية بكل أطيافها.

وأضاف "نضال" في تصريح لـ"الدستور"، أنه استوقفه أمر هام وهو خروج الشركة المتحدة عن الأعمال الدرامية ذات الـ 30 حلقة، موجهًا الشكر لهم والتحية لما يسعون لتقديمه وتطويره دائمًا، مؤكدًا أن هذا الأمر ساعد على الإنجاز لخروج 20 عملا دراميا بين الـ30 حلقة والـ 15 في وقت قياسي، لافتًا إلى أنه من مؤيدي نوعية أعمال الـ15 حلقة بشدة خاصة وأن هناك أعمال لا تتحمل أن تكون دراما طويلة.

وأشار إلى أن إنتاج مسلسلات ذات 15 حلقة تساعد على الخروج من عباءة مسلسلات الـ30 والمماطلة والتسويف الذي كنا نراه في الأعمال الطويلة، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للشركة المتحدة لتنوعها في الدراما بين الأعمال الاجتماعية والكوميدية والأكشن والتاريخي الذي يظهر من خلال مسلسل الحشاشين، لافتًا إلى أن الفنان كريم عبد العزيز في اختبار  كبير جدًا والمخرج بيتر ميمي خاصة أن العمل سيتابع من قاعدة جماهيرية كبيرة، وخدم إنتاجيًا بشكل ملحوظ من البرومو.

وذكر أنه يرى أن مسلسل "الحشاشين" سيكون محط متابعة جيدة، وإنتاجيًا قدم بشكل جيد، لذلك كثيرون يتشوقون لمشاهدته، أما من جهة الكوميديا، فيرى أن هذه النوعية مسيطرة على هذا الموسم وتحديدا مسلسل الكبير قوي في جزءه الثامن والذي له جمهور كبير على مساحة الوطن العربي، وليس مصر فقط، أما المسلسل الثالث الذي سيتابعه خلال موسم رمضان، هو مسلسل عتبات البهجة الذي أعاد النجم يحيى الفخراني لدراما التلفزيون بعد 3 أعوام تقريبا من الغياب، مؤكدا أن يحيى الفخراني يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل وخارج مصر، لذلك سيحظى أيضًا بنسب مشاهدة عالية.

وأشار نضال، إلى أنه اختار هذه الأعمال الثلاثة من جهة الأعلى على المستوى القاعدة الجماهيرية والأداء الفني، لكن لا شك أن الجمهور المصري أولا والعربي ثانيا ينتظر هذا الأعمال كلها.

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