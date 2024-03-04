موسم ثان لبرنامج "أنا والقناع" لمنى عبد الوهاب في رمضان

يقدم القائمون على برنامج “أنا والقناع” الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، موسم ثاني من البرنامج الذي حقق نجاح كبير بعرض موسمه الاول في رمضان 2023 الماضي.

وعلم “الدستور” من مصادر خاصة، أن البرنامج تم انطلاق تصويره في سرية تامة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض حلقاته خلال موسم رمضان المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الافصاح عن تفاصيله خلال الايام القليلة الماضية.

يذكر أن “أنا والقناع” برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير و شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت.



وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، وكان موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.