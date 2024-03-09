مسلسلات رمضان 2024.. أول حلقة من مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني

أطلقت الشركة المتحدة الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024 مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة".

وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية، حيث تظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

مسلسل كامل العدد+1

وقال شريف سلامة في تصريحات إن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل "كامل العدد" تعتبر خطوة جريئة من جميع صناعه، ولكن هذه الخطوة كان لا بد منها خاصة بعد النجاح الكبير للجزء الأول.

وتابع: "ردود الأفعال غير المتوقعة من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى رسائل الجمهور لنا بشعورهم بالحزن لانتهاء حلقاته ومطالبتهم بتقديم جزء جديد".

موعد عرض مسلسل كامل العدد

يعرض مسلسل كامل العدد +1 مع بداية أولى ايام شهر رمضان المقبل 2024 ومن المقرر ان تعلن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 خلال الساعات المقبلة.

ويعد مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات المنتظرة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “كامل العدد +1" الذي يخوض بطولته كل من النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024 ويعرض المسلسل بشكل حصري على قناة ON بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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