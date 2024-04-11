الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

شقو
شقو

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شقو"، بطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك.

أفلام عيد الفطر

وحقق الفيلم إيرادات ضخمة للغاية أمس الأربعاء (أول أيام عيد الفطر المبارك)، حيث حصد إيرادات بقيمة ٦ ملايين و٨٥٨ ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة.

وينافس عمرو يوسف بفيلم “شقو” ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام لكبار النجوم.

وظهر عمرو يوسف على البوستر التشويقي للفيلم وهو يسير على جدران أحد الأبراج السكنية العالية وهو مربوط بحبل.

فيلم شقو استغرق تصويره ما يقرب من عام؛ نظرًا لضخامة إنتاجه، واحتواء العمل على مشاهد كثيرة من الأكشن تطلبت الاستعانة بفريق عمل أجنبي. 

قصة وأحداث فيلم شقو

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران في الأعضاء البشرية، ما يدخلهما في الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية تطاردهما إحدى العصابات وتطلق عليهما الرصاص فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

 

أبطال وصناع فيلم شقو

يذكر أن فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى، وهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

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