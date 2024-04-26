الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مظاهرات أمام منزل جانتس تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى فى غزة

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية

خرج عشرات الإسرائيليين، بينهم جنود وجنود احتياط وعائلات المحتجزين، في مظاهرات أمام منزل عضو حكومة الحرب، بيني جانتس، للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل أيام خرجت مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين في غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت عائلات المحتجزين في غزة أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة أبنائهم للخطر، وأنه لولا نتنياهو لكانت الفرصة أكبر في التوصل إلى صفقة تبادل، مبدين قلقهم من تضارب المصالح العامة والمصالح الشخصية لنتنياهو.

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