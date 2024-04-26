شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلى استهدف مبنى سكنيًا فى حى الرمال

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا في حي الرمال بقطاع غزة.

كما سقط شهيد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من مدينة الزهراء جنوب قطاع غزة.

اشتباكات عنيفة في محيط مخيم بلاطة

من ناحية أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مخيم بلاطة، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بالضفة الغربية، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.