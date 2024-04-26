الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الصينى: بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين وليس متنافستين

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية الأمريكي

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بكين، اليوم الجمعة.

وأكد الرئيس الصيني، خلال اللقاء، أن بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين وليس متنافستين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

بلينكن: أجريت محادثات موسعة وبناءة مع وزير الخارجية الصينى

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال إنه أجرى محادثات موسعة وبناءة مع نظيره الصيني في بكين.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن أن بلينكن ووانج يي ناقشا ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، كما ناقشا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.

الرئيس الصيني بكين بلينكن وزير الخارجية الامريكي القاهرة الإخبارية

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