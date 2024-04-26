"التمثيل التجارى" يستعرض مع ممثلى كبرى الموانئ والمجموعات البريطانية فرص الاستثمار بمصر

استعرض الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، في اجتماعه مع وفد بريطاني يضم ممثلين عن ميناء التايمز وممثلين لشركائها، وهي موانئ تيلبوري "ports of Tilbury" وموانئ دبي العالمية لندن DP World London Gateway، بالإضافة إلى مصنع داجنهام التابع لشركة فورد وشركة Gorilla Technology Group، التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر؛ سواء في الموانئ أو القطاعات الصناعية المتنوعة.

وذكر جهاز التمثيل التجاري- في بيان اليوم- أن الوفد البريطاني أبدى اهتمامًا خاصًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأغذية والمشروبات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة.

وأضاف أن الوفد قام بتسليط الضوء على أهمية ميناء "التايمز"؛ باعتباره قريبا من الدول الأوروبية، وأن لديه خطوط "رورو"، تعمل كل 12 ساعة، إلى أسواق هذه الدول، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة في إنشاء Trade Link، بين ميناء التايمز وأحد الموانئ المصرية.

مصر تتمتع باتفاقات تجارة حرة مع 22 دولة إفريقية

وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى المنافع التي يمكن أن تحققها الشركات البريطانية عند اتخاذ مصر؛ كمركز لإدارة أعمالها التجارية في مصر؛ لتكون بوابتها إلى إفريقيا، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقات تجارة حرة مع 22 دولة إفريقية من خلال اتفاق الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأن هناك العديد من الفرص التصديرية المتاحة في إفريقيا في قطاعات متعددة، منها: القطاع الدوائي؛ حيث كانت تعتمد إفريقيا- بشكل كبير- على وارداتها من الهند والصين، التي قامت بزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، كما أنه تتم حاليًا إقامة طريق القاهرة- كيب تاون، والمقرر الانتهاء منه بنهاية هذا العام.

كما جرى خلال الاجتماع، التأكيد على حجم التطوير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات، وأن العائد على الاستثمار في مصر يعد من أبرز عوامل الجذب الاستثماري؛ وذلك لعدة أسباب منها: تكلفة الإنتاج وتنافسية أسعار العمالة والطاقة.