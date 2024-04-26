الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تحسين عملية الهضم وتنظيف الكلى.. فوائد تناول الماء فى الصباح الباكر

الماء
الماء

يعتبر الماء مصدر الحياة، فهو يسهم في إبقاء الجسم مرطبًا ونشطًا، ومع بداية الصباح، يكون الجسم في حاجة ماسّة إلى الترطيب بعد ساعات النوم الطويلة، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء خلال هذه الفترة دون استهلاك أي سوائل. لذا، يعتبر تناول كوب من الماء في الصباح الباكر استثمارًا ذكيًا لصحتك، حيث يعيد توازن مستويات السوائل في الجسم ويعزز وظائفه الحيوية.

علاقة الماء بالجهاز الهضمي

ووفقًا لموقع "هيلث"، يعزز تناول الماء في الصباح الباكر عملية الهضم وينشط الجهاز الهضمي، فمن خلال شرب الماء على معدة فارغة، يتم تنشيط عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يسهم في تحسين عملية الهضم وتجنب الشعور بالانتفاخ والإمساك.

ويساعد تناول الماء في الصباح الباكر على تنظيف الجسم من السموم، فعملية شرب الماء تعمل على تنظيف الكلى وتحفيزها للتخلص من السموم التي تتراكم خلال الليل، كما يعمل الماء على تنظيف الأمعاء وطرد الفضلات الضارة من الجسم.

يعتبر تناول الماء في الصباح الباكر عادة صحية مهمة يجب أن نتبعها يوميًا، فهو ليس مجرد ماء بل هو دواء طبيعي يعزز من صحتنا ويمنحنا الطاقة والحيوية التي نحتاجها لبداية يوم جديد.

ماذا تأثير تناول الماء فى الصباح الباكر تناول الماء فى الصباح الباكر تأثير تناول الماء فى الصباح الباكر على صحة الجسم العادات الصحية فوائد الماء

مواد متعلقة

لمحبى القهوة.. شروط تحميك من مخاطرها

أطعمة تساعد على الشبع وتسهل عمل الجهاز الهضمي

مُطهر ومُضاد للفيروسات.. 5 فوائد لشاي القرنفل تعرف عليها

فوائد شرب الماء على الريق

‏مشروبات قوية تساعدك فى الوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد

الإفراط فى تناول الموالح والمخللات.. 10 عادات خاطئة تدمر الكلى

الضعف الإدراكي وتقلبات المزاج.. علامات توحي بالتوتر الشديد

4 مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة في دقائق.. تعرف عليهم

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضاءه

اغتصبتها حية وميتة.. اعترافات صادمة لمغتصب طفلة مدينة نصر

قد تؤدى لسيول.. "الأرصاد" تحذر: أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد اليوم

الأهلى يستدرج مازيمبى الكونغولى لخطف تذكرة نهائى دورى أبطال إفريقيا اليوم

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

بسبب حرب غزة.. أبرز المعلومات عن هالة غريط متحدثة الخارجية الأمريكية المستقيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى