الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لمحبى القهوة.. شروط تحميك من مخاطرها

القهوة
القهوة

يعتاد الكثيرون تناول القهوة بشكل يومي في الصباح الباكر قبل تناول الطعام أو الماء، ما يعرضهم للكثير من المشكلات الصحية، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الشروط التى يجب الحرص على القيام بها عند تناول القهوة، لتجنب المشكلات الصحية الناجمة عن ذلك، حسبما ذكر موقع "بولد سكاي". 

فكما جاء في الموقع، يجب الحرص على تناول الماء قبل تناول القهوة مباشرة، وذلك لأن تناول الماء يساعد فى تقليل فرص ترسب القهوة على المعدة أو الكبد، فيعتبر تناول كوب من الماء بمثابة تغطية وحماية لجدار المعدة من مشاكل القهوة، كما يجب الحرص أيضا على تناول كوب من الماء عقب تناول القهوة لضمان عدم ترسب بقايا القهوة في المعدة.

شروط تناول القهوة

ومن ضمن الشروط الخاصة بتناول القهوة هو غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة بعد تناول القهوة بما يقرب من ساعة على الأقل، وذلك لضمان عدم اصفرار الأسنان أو المعاناة من أى مشكلات تتعلق بالقهوة على الأسنان، فيفضل غسلها.

يجب الحرص على عدم استخدام السكر بكميات كبيرة على فنجان القهوة، وذلك لعدم رفع سكر الدم عند تناول أكثر من فنجان على مدار اليوم، خاصة أن محبي القهوة يتناولون ما يقرب من 3 أكواب يوميا، وعند وضع سكر بكميات كبيرة في القهوة يزيد من مخاطرها بشكل كبير.

إلى جانب ذلك، يجب الحرص على عدم تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح الباكر ويفضل تناولها بعد وجبة الإفطار، للتأكد من عدم التسبب في أى التهابات للمعدة، كما أن تناول القهوة على معدة فارغة يزيد من احتمالية التعرض لتراكم الدهون فى منطقة البطن إلى جانب ذلك يقلل من سرعة الحرق.

محبي القهوة مجموعة شروط تحميك مكن مخاطرها المواطنين تناول الماء قبلها وبعدها القهوة

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