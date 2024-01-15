مُطهر ومُضاد للفيروسات.. 5 فوائد لشاي القرنفل تعرف عليها

القرنفل هو نوع من التوابل الدافئة التي غالبًا ما تستخدم في الطهي، حيث يتمتع بخصائص مطهرة ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، مما يعني أنه لا يساعد فقط على تعزيز المناعة، بل يساعد أيضًا في التعامل مع الالتهابات الموسمية، يتمتع القرنفل بخصائص مسكنة للألم ويمكن الاعتماد عليه لتخفيف آلام الأسنان بشكل فوري.

ووفقًا لموقع “ health” يعد تناول شاي القرنفل وسيلة فعالة لتغذية جسمك بهذه التوابل المعززة للمناعة، إذا كنت من محبي الشاي، يمكنك تناول هذا المشروب الدافئ 1-2 مرات يوميًا بعد الوجبات، قبل الذهاب إلى السرير أو في منتصف الصباح.

فوائد شاي القرنفل

1. انسجام الجهاز الهضمي

شاي القرنفل له خصائصه الهضمية، حيث يساعد على تخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغازات، مما يجعله خيارًا ممتازًا بعد الوجبات. يساعد مركب الأوجينول الموجود في القرنفل في إفراز الإنزيم الهضمي، مما يعزز عملية الهضم بشكل أكثر سلاسة.

2. تعزيز المناعة

يعد شاي القرنفل، الغني بمضادات الأكسدة، حليفًا هائلاً لجهازك المناعي. تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم. الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساهم في استجابة مناعية أقوى، مما يساعد على درء الأمراض.

3. أعجوبة مضادة للالتهابات

يتميز شاي القرنفل بخصائص مضادة للالتهابات، بفضل مركبات مثل الأوجينول والفلافونويد. وهذا يجعله مفيدًا للحالات التي تنطوي على الالتهاب، مثل التهاب المفاصل. إن الاستمتاع بفنجان من شاي القرنفل قد يخفف من آلام المفاصل وتورمها.

4. إكسير صحة الفم

لقد كان القرنفل علاجًا تقليديًا لمشاكل الفم، ويواصل شاي القرنفل هذا الإرث. إنه يعرض خصائص مضادة للميكروبات تحارب البكتيريا، وتوفر الراحة من رائحة الفم الكريهة وتعزز صحة الفم بشكل عام. يمكن أن يكون الشاي إضافة منعشة وطبيعية لروتين العناية بالفم.

5. دعم الجهاز التنفسي

استنشاق البخار من شاي القرنفل يمكن أن يكون مهدئا لمشاكل الجهاز التنفسي. قد تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في تخفيف السعال والاحتقان. إن الاستمتاع بكوب دافئ خلال المواسم الباردة يمكن أن يوفر الراحة والدعم التنفسي.

الجرعة

في حين أن شاي القرنفل يقدم فوائد عديدة، إلا أن الاعتدال هو المفتاح. اهدف إلى تناول كوب أو كوبين يوميًا لجني فوائده دون المبالغة في ذلك. للتحضير، انقع 1-2 ملاعق صغيرة من القرنفل الكامل أو استخدم كيس شاي القرنفل في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

أفضل الأوقات للاستمتاع بشاي القرنفل

وبالنظر إلى أن شاي القرنفل يساعد في عملية الهضم، فمن الأفضل الاستمتاع بفنجان منه بعد الوجبات أو قبل النوم لتعزيز الاسترخاء.

بعد الوجبات: مثالي لعملية الهضم، استمتع بكوب بعد الوجبة لتخفيف أي إزعاج والمساعدة على الهضم.

منتصف الصباح أو بعد الظهر : عزز جهازك المناعي وحافظ على انتعاشك خلال النهار مع كوب بين الوجبات.

قبل النوم: الخصائص المهدئة لشاي القرنفل يمكن أن تجعله خيارًا مهدئًا قبل النوم، مما يعزز الاسترخاء.