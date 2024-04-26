الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المقابر الجماعية تستدعى محاسبة القوات الإسرائيلية

عائد ياغي
عائد ياغي

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن المقابر الجماعية في القطاع، سواء في مجمع ناصر الطبي بخان يونس أو مجمع الشفاء الطبي، تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن جرائم الاحتلال تستدعي محاسبة القوات الإسرائيلية على ما ترتكبه من انتهاكات.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يعملون على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية من أجل تقديمها للمنظمات الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال.

ولفت إلى أن 9 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية، وهناك جهود مكثفة لإعادة تشغيل جزء من المباني المدمرة بمجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى التنسيق المكثف لاستقبال مرضى شمال القطاع، لا سيما الذين يعانون مرض السرطان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

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المقابر الجماعية الفلسطينيين جرائم الاحتلال القوات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية

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