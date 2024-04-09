انتشال ما لا يقل عن 381 جثة من محيط مجمع الشفاء

استخرج العاملون الصحيون في شمال غزة، أولى الجثث من المقابر الجماعية في مستشفى الشفاء وما حوله اليوم الثلاثاء، بعد أن قالوا إن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين وتركت جثثهم لتتحلل خلال حصارها للمجمع الذي استمر أسبوعين.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال ما لا يقل عن 381 جثة من محيط المجمع منذ انسحاب القوات الإسرائيلية في الأول من أبريل، مضيفا أن العدد الإجمالي لا يشمل الأشخاص المدفونين داخل أراضي المستشفى.

وأشار المسؤولون لشبكة CNN، إلى أن العديد من البقايا المتحللة التي اكتشفوها قد تم دفنها أو تم العثور عليها فوق الأرض.

وأضاف “بصل” أن الدبابات الإسرائيلية سحقت آخرين حتى الموت، مما أدى إلى تشوه بعض القتلى بشكل كامل وعدم القدرة على التعرف على هوياتهم.

وقال شهود ومدنيون كانوا محاصرين داخل المستشفى عندما تمت مداهمته، إن المنطقة المجاورة “كانت مليئة بالجثث”، بحسب بصل. وأضاف أن "قوات الاحتلال حرثت هذه الجثث ودفنتها في الأرض".