الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

وكالة الفضاء: نجاح "السوفت وير" المصرى للقمر الصناعى "مصر سات 2"

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قال الرئيس التنفيذي لـوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، إن الفريق البحثي بالوكالة يقوم حاليا بتحليل بيانات جميع الصور التي يتم استقبالها من القمر الصناعي "مصر سات 2" بدقة تصل إلى مترين، كما يتم التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمدها بما تحتاجه من مرئيات فضائية.

وأضاف صدقي، اليوم الجمعة، أن "مصر سات 2"، الذي جرى إطلاقه بنجاح من الصين في ديسمبر الماضي؛ يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وبالنسبة للقمر الصناعي "نكس سات 1"، أوضح صدقي أنه جرى إطلاقه بنجاح في فبراير الماضي من الصين أيضا؛ وهو قمر تجريبي لتوطين تكنولوجيا الفضاء، وجرى استقبال الصور منه بنجاح؛ مما يؤكد قدرة مصر على امتلاك القدرات الفنية والتكنولوجية للأقمار الصناعية واستقبال البيانات من الأقمار الصناعية.

تجريب نظام التشغيل "السوفت وير" المصري للقمر الصناعي

ولفت إلى أنه جرى تجريب نظام التشغيل "السوفت وير" المصري للقمر الصناعي الذي أثبت نجاحه، موضحا أن الصور التي جرى استقبالها يمكن أن تستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني.

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أكد أن استراتيجية الوكالة خلال الفترة الحالية ترتكز على التوسع في توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الفترة القادمة، ستشهد إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية؛ تسهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وعن آخر تطورات استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، أشار الدكتور شريف صدقي إلى أنه في العام الماضي، جرى توقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية بالقاهرة، والتي تستضيفها وكالة الفضاء المصرية؛ تنفيذًا لقرار القمة الإفريقية في فبراير 2019؛ مما يُسهم في تطوير وازدهار قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في القارة الإفريقية.

وأوضح أنه يجري حاليا تشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإفريقي، وبعد تشكيله سيتم تعيين مدير الوكالة الإفريقية وبدء عملية تشغيل وتنفيذ سياسة واستراتيجية إفريقيا للفضاء على أرض الواقع، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

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