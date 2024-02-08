الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالة الفضاء المصرية تستقبل أوائل الطلاب ضمن مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

استقبل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، اليوم الخميس، أوائل طلاب التحول الرقمي في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة ومصر الرقمية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وكالة الفضاء المصرية بنشر ثقافة علوم تكنولوجيا الفضاء بين المدارس وتعزيز الانتماء لديهم، وتعزيز التعليم وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد.

شهد اللقاء مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، ووكيل المديرية لشئون الإدارات زينب عبدالفتاح، حيث تم بحث سبل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مسابقة تثقيفية حول علوم الفضاء

واتفق الطرفان على إجراء مسابقة تثقيفية تعليمية حول علوم الفضاء يتم نشرها وتعميمها على كل مدارس القاهرة، إلى جانب تنفيذ أنشطة خاصة بالمدارس تهتم بالتوعية عن أهمية تكنولوجيا علوم الفضاء.

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وكالة الفضاء المصرية تنفذ برامج تدريبية استثنائية لطلاب المدارس والجامعات خلال إجازة منتصف العام

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تعاون علمى بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها السعودية

ضم وفد طلاب مدارس القاهرة والتحول الرقمي طلاب (الأسمرات وأهالينا والمحروسة معًا) وهي المدن التي تلقى عناية فائقة من الدولة المصرية لتنمية وبناء الإنسان فيها.

يذكر أنه تم تدشين مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي تدريب وإشراف رضا الكرداوي، من الهيئة الوطنية للإعلام واستشاري تكنولوجيا التعليم، ومحمود حسن، منسق عام التحول الرقمي بالمديرية، وتستهدف توعية الطلاب بالمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة في كل القطاعات.

وكالة الفضاء المصرية ثقافة علوم تكنولوجيا الفضاء المدارس تشجيع الشباب تعزيز الانتماء

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