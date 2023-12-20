الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاون علمى بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها السعودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مذكرة تفاهم مع محمد سعود التميمي رئيس وكالة الفضاء السعودية، لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، في إطار العلاقات القوية بين البلدين، وذلك بمقر الوكالة السعودية.

مكتبة الإسكندرية تُطلق النسخة العربية من فيلم "تاريخ الفضاء في روسيا"


وأشارت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه شهد مراسم التوقيع كبار الشخصيات والمسئولين من البلدين، في مقدمتهم السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والوزير المفوض ضياء حماد نائب السفير المصري، ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد الجوفيلي رئيس قطاع العلوم والاستكشاف الفضائي وعدد من قيادات وكالة الفضاء السعودية.

txt

وكالة الفضاء المصرية: مصر تترأس المجموعة العربية للتعاون الفضائى فى دورتها القادمة


وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تفقد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.

كما وقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، مع رئيس هيئة الصين القومية للفضاء تشانج كوتجيان، مذكرة تفاهم تعزز التعاون الفضائي بين البلدين، وذلك في مقر هيئة الصين القومية للفضاء.

وقال الرئيس التنفيذي لـوكالة الفضاء المصرية  اليوم الأربعاء، إنه تم التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي من إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين، مضيفا أن مذكرة التفاهم تستهدف تعميق التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة أثناء تصميم وتنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2".

تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية 

أشار إلى أن الاتفاقية شملت سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، موضحا أنه تم خلال اللقاء التركيز على مناقشة موضوعات تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء.

شهد مراسم التوقيع من الجانب المصري السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والمستشار هيثم عبد الهادي، بسفارة جمهورية مصر العربية ببكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي، والدكتور هيثم أكاه مدير عام إدارة الاتصالات الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تامر ضبش، مدير عام مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر من جانب الهيئة الصينية: لي جوبنج، رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، ووانج بي، مستشار الشؤون الأسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، وزو هونج لينج، السكرتير العام لهيئة الصين القومية للفضاء، وجوان فينج، مدير عام مركز استكشاف القمر بهيئة الصين القومية للفضاء، ومينج لينج، من مركز مراقبة الأرض، وجاويئنان مدير عام قسم العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي،على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد سعود التميمي رئيس وكالة الفضاء السعودية التعاون الفضائي مقر الوكالة السعودية

مواد متعلقة

وكالة الفضاء المصرية وهيئة الصين القومية للفضاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وكالة الفضاء المصرية: مصر تترأس المجموعة العربية للتعاون الفضائى فى دورتها القادمة

رائدة فضاء أمريكية للدستور: رحلات الفضاء باتت للجميع

بالتزامن مع الاحتفال به.. ما هو الأسبوع العالمي للفضاء؟

"القاهرة الإخبارية": الأمم المتحدة تحتفى بالأسبوع العالمى للفضاء (فيديو)

محمد بشاري: مؤتمر الأوقاف يمثل صوت الواقع وخطوة لتصحيح المفاهيم

عربية النواب تطالب بتشريع دولى لإنقاذ العالم من مخاطر الفضاء الإلكترونى

ما هى إنجازات طاقم crew 6 التابع لناسا بعد نصف عام فى الفضاء؟

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟