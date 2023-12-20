تعاون علمى بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها السعودية

وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مذكرة تفاهم مع محمد سعود التميمي رئيس وكالة الفضاء السعودية، لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، في إطار العلاقات القوية بين البلدين، وذلك بمقر الوكالة السعودية.



وأشارت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه شهد مراسم التوقيع كبار الشخصيات والمسئولين من البلدين، في مقدمتهم السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والوزير المفوض ضياء حماد نائب السفير المصري، ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد الجوفيلي رئيس قطاع العلوم والاستكشاف الفضائي وعدد من قيادات وكالة الفضاء السعودية.



وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تفقد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.

كما وقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، مع رئيس هيئة الصين القومية للفضاء تشانج كوتجيان، مذكرة تفاهم تعزز التعاون الفضائي بين البلدين، وذلك في مقر هيئة الصين القومية للفضاء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية اليوم الأربعاء، إنه تم التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي من إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين، مضيفا أن مذكرة التفاهم تستهدف تعميق التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة أثناء تصميم وتنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2".

تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية

أشار إلى أن الاتفاقية شملت سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، موضحا أنه تم خلال اللقاء التركيز على مناقشة موضوعات تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء.

شهد مراسم التوقيع من الجانب المصري السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والمستشار هيثم عبد الهادي، بسفارة جمهورية مصر العربية ببكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي، والدكتور هيثم أكاه مدير عام إدارة الاتصالات الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تامر ضبش، مدير عام مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر من جانب الهيئة الصينية: لي جوبنج، رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، ووانج بي، مستشار الشؤون الأسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، وزو هونج لينج، السكرتير العام لهيئة الصين القومية للفضاء، وجوان فينج، مدير عام مركز استكشاف القمر بهيئة الصين القومية للفضاء، ومينج لينج، من مركز مراقبة الأرض، وجاويئنان مدير عام قسم العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي،على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل