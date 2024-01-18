وكالة الفضاء المصرية تنفذ برامج تدريبية استثنائية لطلاب المدارس والجامعات خلال إجازة منتصف العام

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اعتزام الوكالة بتقديم برامج تدريبية متميزة تستهدف طلاب المدارس والجامعات المصرية خلال فترة إجازة منتصف العام الجاري للعام 2024.

وقال صدقي - في تصريح له اليوم - إن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء وتشجيع المشاركة الفعّالة في صناعة مكونات الأقمار الصناعية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوكالة لتعزيز التعليم في مجالات الفضاء وتشجيع الشباب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد.

وأشار الى أن البرنامج يشمل تدريبات نظرية مكثفة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية، إلى جانب تدريبات عملية على برنامج القمر الصناعي "كان سات" مخصصة لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريب عملي حول تصميم وتشغيل واختبار الأقمار الصناعية من خلال القمر الصناعي التعليمي "Space Keys".

اكتساب معرفة عميقة في مجال تقنيات تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية

وأوضح صدقي أن البرنامج المقدم من قبل خبراء مهندسي وكالة الفضاء المصرية، يعد فرصة استثنائية لإكتساب معرفة عميقة في مجال تقنيات تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية والتعرف على كافة مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بشكل مبسط ويسير من خلال ورش عمل احترافية، إلى جانب حصول المشاركين في ختام الدورة المقدمة على شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية تعكس معرفتهم بالمفاهيم العامة لعلوم تكنولوجيا الفضاء في البرامج المقترحة، والذين يمكنهم التسجيل والحجز من خلال الروابط الموجودة بمواقع التواصل الرسمية لوكالة الفضاء المصرية.