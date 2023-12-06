الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالة الفضاء المصرية وهيئة الصين القومية للفضاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

وقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، مع رئيس هيئة الصين القومية للفضاء تشانج كوتجيان، مذكرة تفاهم تعزز التعاون الفضائي بين البلدين، وذلك في مقر هيئة الصين القومية للفضاء.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية  اليوم الأربعاء إنه تم التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي من إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين، مضيفا أن مذكرة التفاهم تستهدف تعميق التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة أثناء تصميم وتنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2".

 

تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية 

وأشار إلى أن الاتفاقية شملت سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، موضحا أنه تم خلال اللقاء التركيز على مناقشة موضوعات تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء.

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شهد مراسم التوقيع من الجانب المصري السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والمستشار هيثم عبد الهادي، بسفارة جمهورية مصر العربية ببكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي، والدكتور هيثم أكاه مدير عام إدارة الاتصالات الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تامر ضبش، مدير عام مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية.

 

كما حضر من جانب الهيئة الصينية: لي جوبنج، رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، ووانج بي، مستشار الشؤون الأسيوية والإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، وزو هونج لينج، السكرتير العام لهيئة الصين القومية للفضاء، وجوان فينج، مدير عام مركز استكشاف القمر بهيئة الصين القومية للفضاء، ومينج لينج، من مركز مراقبة الأرض، وجاويئنان مدير عام قسم العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي،على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل

وكالة الفضاء المصرية رئيس هيئة الصين القومية للفضاء مقر هيئة الصين القومية للفضاء استكشاف الفضاء الخبرات الصينية

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