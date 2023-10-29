الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي "NEXSAT-1" نوفمبر المقبل

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد (NExSat-1) في خلال شهر نوفمبر المقبل والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية والذي يمثل إنجازا مهما في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور شريف صدقي - في تصريح اليوم الأحد، إن الجانب المصري قام بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من 60 مهندسا خبيرا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

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وأضاف أن المشروع يهدف إلى بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي التجريبي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد والذي يترتب عليه بناء معدات الاختبارات اللازمة داخل معمل التأهيل الفضائي لعمليات الاختبارات الخاصة بالقمر الصناعي إلى جانب احتواء القمر الصناعي على البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتي تم تصميمها لتلبي معظم متطلبات المهام المستقبلية.

وأشار إلى أنه تم بناء القدرات في تجميع وتكامل الأقمار الصناعية مما يسهم في توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع الفضائي هو مستقبل واعد.
وأكد صدقي أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة بما يخدم استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.

من جانبه، أوضح مدير مشروع القمر الصناعي التجريبي (NExSat-1) الدكتور علاء الدين سعد، أنه تم توفير المكونات اللازمة للمشروع من قبل شركة (BST) الألمانية وتم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية وكذلك بناء أنظمة وبرمجيات التشغيل سواء للقمر الصناعي أو للمحطة الأرضية وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك أنظمة الاختبارات الكهربية والميكانيكية وكافة عمليات هندسة النظم.

وأضاف أن ذلك يعد مثالا على استراتيجية الوكالة التي تتمثل في تطوير المهندسين المتخصصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء الذين يسيرون قدمًا للنهوض بالدولة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

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وأشار إلى أن استلام الأجزاء الخاصة بالقمر واختبارها تمت على أكثر من مرحلة بدءا من اختبارات الأنظمة الفرعية لكل جزء على حدًة، يلي ذلك الاختبارات المجمعة والتي تزامنت مع التخطيط لأنماط التشغيل المختلفة للقمر والتي يتم إجراءها قبل وبعد كل من مراحل نقل القمر إلي موقع الاختبارات البيئية وأيضا إلى موقع الإطلاق، ولقد تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للقمر الصناعي وتم إرساله إلى موقع الإطلاق. 

ويعد القمر الصناعي المصري (NExSat-1) هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد مزود بعدد (2) كاميرا أحادية الطيف بدقة (5) أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع، ويبلغ وزنه 70 كيلوجرام، ويصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class)، بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.

وكالة الفضاء المصرية أول قمر صناعي توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية تصنيع الأقمار الصناعية في مصر الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور شريف صدقي

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