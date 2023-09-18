"القومية للاستشعار عن بعد": وكالة الفضاء المصرية هدفها توطين الصناعة

قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن تكنولوجيا الاتصالات أصبحت تغطي كل المجالات، حيث تساعد تلك التكنولوجيا العالم في اتخاذ القرارات الهامة بشكل دقيق ومحكم.

وكالة الفضاء في مصر

وأكد “أبو المجد”، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية “الحياة”، أنه سعيد بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي وكالة الفضاء المصرية في عام 2018.

وأضاف أن وكالة الفضاء المصرية هيئة اقتصادية، منوطة بالتكنولوجيا وتوطين صناعة الفضاء في مصر، فضلاً عن أنها وسيلة تساعد في زيادة ناتج الدخل القومي.

تكنولوجيا الفضاء

وتابع:" يمكن القول أن إطلاق وكالة الفضاء المصرية مؤشر على ارتقاء منظومة تكنولوجيا الفضاء في مصر، كما أن الهيئة الوطنية العلوم الفضاء منوطة بتطبيقات البحث العلمي وكيفية تحويلها من بحث علمي إلى مشروعات وأعمال على أرض الواقع".