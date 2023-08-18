الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكالة الفضاء المصرية: مصر من أولى الدول امتلاكًا لأقمار البث الفضائى

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القانون رقم 3 لسنة 2018 ينص على دور وكالة الفضاء المصرية الحقيقي الذي يتمثل في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

وأضاف "صدقي" خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "الحياة"، أن أهمية الأقمار الصناعية بالنسبة لمصر، تتمثل في الدور الذي تلعبه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأوضح أن الأقمار الصناعية توجد منها أنواع كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن مصر منذ عام 1998م من أولى الدول التي امتلكت أقمار بث فضائي من خلال الأقمار الصناعية، التي تكون على ارتفاع 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، وهي مجموعة نايل سات.

وأشار إلى أنه في عام 2007، أطلقت مصر أول قمر تجريبي، كان في مدار منخفض وهدفه التصوير، وقد كان بداية لتدريب كوادر في مصر على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية.

وكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي الاقمار الصناعية برنامج بصراحة البث الفضائي

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