الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عقب قطعها بسبب العدوان.. عودة خدمات الإنترنت الثابت لوسط وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة

عادت خدمات الإنترنت الثابت، اليوم الجمعة، إلي مناطق وسط وجنوب  قطاع غزة، عقب يوم من انقطاعها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم، عودة خدمات الإنترنت الثابت بعد يوم من انقطاعها بسبب العدوان الإسرائيلي.

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وذكرت الاتصالات الفلسطينية-جوال، في منشور لها، بعودة خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها بالأمس بسبب العدوان المستمر.

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تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، قطعت الاتصالات والإنترنت عدة مرات جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر لخطوط وشبكات الاتصالات، والتدمير الواسع للبنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف العاملين في شركات الاتصالات ومنعهم من إصلاح الأضرار.

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من جانب آخر، اجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني، أمس الخميس، لتداول الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات.

وعقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعًا لمعالجة الجمود في المفاوضات مع حماس، بعد أن رفضت بشكل أساسي اقتراح التسوية الأمريكي الأخير ووافقت على إطلاق سراح أقل من 20 رهينة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع.

وبعد الاجتماع، اجتمع مجلس وزراء الحرب الأصغر في وقت لاحق للتداول بشأن مسارات إضافية للتوصل إلى اتفاق محتمل.

كما تطرقت مناقشة مجلس الوزراء الأمني إلى ضرورة وجود "ذراع عسكرية قوية" لممارسة الضغط على حماس، بما يتماشى مع العملية المخطط لها في رفح.

وتثير مثل هذه العملية مخاوف كبيرة في مصر، التي تعمل حاليًا بجد لمنع التصعيد العسكري في المدينة الحدودية مع إحياء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الوقت نفسه.

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