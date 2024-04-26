انتفاضة داخل الجامعات الأمريكية لوقف العدوان على غزة.. والشرطة تعتقل العشرات

تستمر المظاهرات المنددة باستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في 33 جامعة أمريكية، والمطالبة بوقف فوري للعدوان، وذلك رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم، وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت المظاهرات والاحتجاجات.

وتتسع حراك الطلبة الأمريكيين المؤيدين للشعب الفلسطيني وقضيته، من لوس أنجلس إلى نيويورك، مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، حيث نظمت مظاهرات واحتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

كما تمكن الطلاب المشاركون في تلك المظاهرات من نصب المزيد من الخيام في الكثير من الجامعات لإيصال رسالتهم إلى المجتمعات المحلية وصناع القرار في واشنطن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب ودعم الحقوق الفلسطينية.

ويسعى الطلبة في الجامعات الأمريكية إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال والشركات الداعمة لها ومقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتواطئة في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

طلاب كولومبيا يطالبون بإسقاط استثماراتها في إسرائيل

وطالب طلاب جامعة كولومبيا، بإسقاط استثماراتها المباشرة في الشركات التي لها تعاملات تجارية في إسرائيل أو معها، بما في ذلك أمازون وجوجل، والتي تشكل جزءًا من الإيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية.

فيما طالب ائتلاف العدالة في جامعة ييل، الذي يقود حملة سابقة لسحب الاستثمارات من الشركات المصنعة للأسلحة، بسحب الاستثمارات من الشركات المصنعة للأسلحة، إلى سحب الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

وتدخلت قوات الشرطة الأمريكية، ودخلت إلى حرم الجامعات، وأوقفت ما يقارب 500 طالب.

وانطلقت هذه المظاهرات الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك، عندما قرر مجموعة من الطلبة تنظيم اعتصام مفتوح داخل خيام في ساحة الجامعة، تنديدًا بالعدوان على الشعب الفلسطيني.