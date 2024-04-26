طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على جنوب لبنان.. و"أدرعى" يعلن مقتل إسرائيلى

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

بلدات شبعا وكفر شوبا وحلتا تتعرض لـ150 قذيفة إسرائيلية

تعرضت أطراف بلدات شبعا وكفر شوبا وحلتا، خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية، سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفر شوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلًا، وفقًا للوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء.

أدرعي يعلن مقتل مواطن إسرائيلي واستهداف أهداف لحزب الله بجنوب لبنان

من جانبه، أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إطلاق جيش الاحتلال صواريخ هجمات علي جنوب لبنان.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أطلقوا صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة جبل الروس خلال الليلة الماضية، ونتيجة عملية الإطلاق أصيب مواطن إسرائيلي أثناء قيامه بأعمال بنى تحتية في المنطقة وبعدها بقليل تم تحديد وفاته متأثرًا بجروحه”.

وأضاف أدرعي أن طائرات إسرائيلية تابعة لسلاح الجو أغارت على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة شبعا جنوب لبنان، وبين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودع لتخزين الوسائل القتالية ومنصة لإطلاق القذائف الصاروخية يستخدمها حزب الله، مشيرًا إلي أن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار لإزالة تهديد في المنطقة.

كما أغارت طائرات حربية على بنية تحتية عملياتية تابعة لحزب الله في منطقة كفر شوبا، إلى جانب الإغارة على مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة عين التينة في جنوب لبنان.

وتعرضت قوة إسرائيلية لصواريخ موجهة من لبنان في محيط موقع رويسات العلم وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.