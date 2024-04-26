يشغل بال المسلمون مع قرب موعد الصلاة، معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، لتقويم نفس المسلم واعتدال مزاجها.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر، وباقي الصلوات الخمسة.

مواعيد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة 12:53 ص

موعد صلاة الجمعة في الاسكندرية اليوم الجمعة 12:57

وقت صلاة الجمعة في شرم الشيخ 12:40

موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة في الاسماعلية 12:49 م

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر اليوم 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في الاسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الجمعة 12:57

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء اليوم 9:00 م.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر اليوم الجمعة 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب اليوم 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

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وقت صلاة الفجر اليوم 4:36

وقت صلاة الظهر 12:40

موعد صلاة العصر اليوم الجمعة 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:15 م

وقت صلاة العشاء 8:35 م.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

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