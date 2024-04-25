شريهان تتصدر الترند بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها

تصدَّرت الفنانة شريهان التريند على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك خلال مشاركتها مع جمهورها صور خاصة من احتفالها مع ابنتها لؤلؤة بعيد ميلادها.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ابنتي الرائعة.. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرّة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم".

وتابعت شريهان: "كل عيد ميلاد حبيبتي وانتى بخير سعيدة صادقة قوية ناجحة، محققة ذاتك ومرتاحة البال، ربك سبحانه وتعالي ووالدك راضي عَنك، أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد، قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".