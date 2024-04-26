دورة تدريبية لكوادر الأمن الإفريقية والكومنولث بالتعاون مع وزارة الخارجية

واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بالتعاون مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" التابعة لوزارة الخارجية، استمرارًا لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كل أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الأمني لكل الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية وفي ضوء تدعيم التعاون الأمني بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

ونظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالي عدد (61) متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث يمثلون عدد (22) دولة إفريقية، وعدد (5) دول كومنولث".

تحدث اللواء مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته عن تحيات واهتمام وزير الداخلية بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، ما يضمن تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وأكد السفير الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية، ما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلام والاستقرار. وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، وشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة إلى التطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وفي ختام الدورات، تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق، وعبر المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة.